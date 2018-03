Guimarães. Subcomissário das bastonadas passa de vilão a herói

Filipe Silva, que em maio de 2015 ficou conhecido como o PSP que agrediu dois adeptos do Benfica, deu agora nas vistas pelas melhores razões: conseguiu, com um colega, dominar uma verdadeira batalha campal

Ficou conhecido pelas imagens das bastonadas a um adepto do Benfica, em Guimarães, em frente ao filho menor daquele, num caso cujo julgamento começará no dia 16 de abril. Mas agora o subcomissário Filipe Silva passou de “vilão” a “herói”, ao enfrentar, com um só agente ao seu lado, uma batalha campal de “casuals” do Sporting de Braga contra simpatizantes do Vitória de Guimarães, num total de cerca de 200 adeptos rivais.

O episódio passou-se a 18 de fevereiro, horas antes do sempre escaldante dérbi minhoto. Enquanto o agente João Fontes disparava munições reais de intimidação para o ar, ao seu lado o subcomissário Filipe Silva avançou, isolado, para o meio dos dois grupos que se agrediam. A situação estava muito complicada, com os grupos a usarem tudo o que estava ao seu alcance para se atingirem reciprocamente, desde material pirotécnico proibido a garrafas de vidro, pedras e cadeiras, ora usadas como armas de arremesso, ora para se retirarem os seus ferros pontiagudos.

