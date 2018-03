Espanha. Mestria de Messi escancara porta do título

O Barcelona-Atlético de ontem podia devolver o interesse a La Liga ou arrumar as contas e coroar Messi e companhia. O génio argentino desfez as dúvidas

Foi um sonho bonito... que durou três dias. O surpreendente empate do Barcelona no terreno do Las Palmas, aliado ao crescimento do Atlético de Madrid nas últimas semanas, havia deixado as duas equipas separadas por cinco pontos, que ontem podiam passar para dois, caso os colchoneros conseguissem a proeza de sair do Camp Nou com o primeiro triunfo em 12 anos. Não aconteceu.

E não aconteceu porque o Barcelona tem nas suas fileiras, além de vários outros jogadores de classe mundial, um ser de outro planeta. Por muito que queiramos fugir às evidências e tentar encontrar figuras alternativas, Messi não permite. Foi mais uma vez a genialidade do astro argentino a desequilibrar as contas a favor do gigante catalão, que venceu por 1-0 e assim deu um passo decisivo rumo à conquista de La Liga.

Ciente da importância do encontro, e diante de um Camp Nou que registou a melhor assistência da temporada, o Barcelona foi muito superior na primeira parte e arrumou com a partida logo aos 26 minutos. Livre direto descaído para a direita, concentração da Pulga... e golo. Oblak bem se estirou e ainda tocou na bola de raspão, mas foi impotente para evitar o golo 600 da carreira de Lionel Messi, um dos melhores jogadores que este desporto já conheceu.

André Gomes entraria pouco depois, devido a lesão muscular de Iniesta – deverá parar um mês. No segundo tempo o Atlético equilibrou, subiu no terreno e pressionou o setor mais recuado do Barcelona, mas pouco importunou Ter Stegen – Griezmann, autor de sete golos nos anteriores dois jogos, mal se viu. É certo que ainda faltam 11 jogos, mas só a matemática impede que os blaugrana comecem já a festejar.

Destaque também para o triunfo do Valência sobre o Betis (2-0), com Gonçalo Guedes a titular e a assistir para o primeiro golo dos che, apontado por outro ex-Benfica: Rodrigo. O Valência mantém o quarto lugar, a um ponto do Real Madrid e agora a oito do Atlético.

Bernardo na passagem de testemunho O jogo grande da ronda em Inglaterra foi resolvido por um português: Bernardo Silva. O internacional luso, cada vez mais a ganhar o seu espaço no Manchester City, marcou o único golo do embate entre os citizens e o Chelsea (1-0), numa espécie de passagem de testemunho – do campeão para o futuro detentor do ceptro. O conjunto orientado por Pep Guardiola tem uma vantagem de 18 pontos para o segundo, o Liverpool (o Manchester United de José Mourinho só joga hoje no terreno do Crystal Palace) e está a quatro vitórias de se sagrar campeão. A equipa de Antonio Conte, por seu lado, está já a cinco pontos do quarto lugar, o último que dá acesso à Liga dos Campeões, pertença do vizinho Tottenham.

De mal a pior vai o Arsenal: ontem perdeu no terreno do modesto Brighton (2-1), naquela que foi a quarta derrota consecutiva, estando já a 13 pontos do quarto posto.