Óscares. Meryl Streep surge com look igual a uma personagem do ‘Shrek’

Assim que começa a cerimónia dos Óscares (ou qualquer outra dedicada ao cinema) há sempre uma pessoa com quem todos se querem cruzar e sobre quem todos falam: Meryl Streep.

Este ano, o look da atriz tem sido alvo de muitas piadas nas redes sociais. Isto porque o vestido e o penteado escolhidos fazem lembrar uma das personagens do filme da Pixar ‘Shrek’: a fada madrinha.

Assim que a cerimónia arrancou, as redes sociais encheram-se de posts que comparavam Streep à personagem. Estão ou não estão parecidas?

Meryl Streep looks like the fairy godmother from Shrek and I am ready for her big musical break. I NEED A HERO #Oscars #Oscars90 # pic.twitter.com/I7s9V2MHxP