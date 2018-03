Síria. Ajuda humanitária está a chegar a Ghouta oriental

O Comité Internacional da Cruz Vermelha informou esta segunda-feira que o primeiro comboio humanitário está a caminho de Ghouta oriental, na Síria.

"Finalmente... Um comboio da Cruz Vermelha Síria, do Comité Internacional da Cruz Vermelha e das Nações Unidas transportam ajuda que é necessária a dezenas de milhares de civis. A coluna dirige-se para Ghouta oriental", revelou, através do Twitter, o chefe de operações da Cruz Vermelha Internacional, Robert Mardini.

O Observatório Sírio para os Direitos do Homem revelou hoje que está em curso uma ofensiva terrestre em Ghouta oriental, o bastião ‘rebelde’ que está a ser parcialmente controlado pelas forças do regime sírio. Só no domingo à noite 14 pessoas morreram na sequência de ataques do regime de Assad.

Desde o dia 18 de fevereiro que Damasco tem atacado aquela região. Ao todo, cerca de 400 mil civis vivem numa grave crise humanitária.