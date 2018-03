Itália. Candidato de extrema-direita reclama liderança do governo

Matteo Salvini, candidato da Liga Norte, reivindicou esta segunda-feira a liderança do Governo, defendendo que a coligação de direita a que pertence tem "o direito e o dever de governar".

"A equipa que deve governar é a de centro-direita. Mantenho a minha palavra e o meu compromisso, que é com a coligação de centro-direita, que ganhou e pode governar", disse Salvini durante uma conferência de imprensa.

Salvini reclama agora a liderança do executivo, depois de ter ultrapassado nas urnas o seu parceiro de coligação, a Força Itália, liderada por Silvio Berlusconi. O líder da Liga Norte já fez saber que não irá integrar “coligações estranhas”, nomeadamente com o Movimento 5 Estrelas, o partido com mais votos (32%).

Recorde-se que, de acordo com os resultados parciais, a coligação formada pela Força Itália, Liga Norte e Irmãos de Itália conseguiu 37% dos votos. O partido de Salvini é um aliado da Frente Nacional, liderado por Marine Le Pen.