Salvador Sobral marca reencontro com os palcos

De acordo com o site oficial do músico, os Açores vão ser os primeiros a assistir ao regresso aos palcos. “Regressar a partir do meio do Atlântico é uma imagem metafórica muito bonita e interessante, depois das provações dos últimos meses", refere o management.

Segue-se uma sessão em Évora e concertos em Espanha. Agenda:

26 Maio - Teatro Micaelense | Ponta Delgada

23 Junho - EA Live Sessions | Évora

27 Junho - Festival Terral - Teatro Cervantes | Málaga

5 Julho - Jardins Pedralbes | Barcelona

7 Julho - Festival Int. de Jazz - Palau de la Música | Valencia

26 Julho - Festival La Mar de Músicas | Cartagena

28 Julho - Festival Int. de Jazz | San Sebastián

Salvador Sobral saltou para a ribalta quando "Amar Pelos Dois" venceu o Festival da Canção e a Eurovisão. A necessidade de um transplante do coração afastou-o dos palcos.

No final do ano, deu-se a cirurgia e o cantor entrou em 2018 com um coração novo.