Mau tempo. Até às 11h30, foram registadas 144 ocorrências

Entre as 00h00 e as 11h30 de hoje, a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) registou 144 ocorrências no continente.

De acordo com Miguel Oliveira, o oficial de serviço da ANPC, depois das 12h00 não foram registadas “grandes preocupações a nível de ocorrências".

"Desde a meia-noite até às 11h30 tivemos 144 ocorrências, sobretudo pequenas ocorrências como queda de árvores e de painéis e estruturas, que acabam por influenciar muito os dados", disse à agência Lusa, referindo que este número de ocorrências é considerado normal tendo em conta as condições meteorológicas.

A agitação marítima, o vento e a chuva forte que se têm sentido nos últimos dias levou ao corte de várias estradas e condicionou os transportes públicos.