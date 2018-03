Davide Astori. Hipótese de homicídio colocada

"Abrimos um procedimento criminal com hipótese de homicídio involuntário, para já contra desconhecidos, e estamos a preparar a autópsia que será realizada em breve", afirmou Antonio de Nicolo, procurador chefe de Unide, à Rádio Rai. Este domingo, o jogador foi encontrado morto no quarto da unidade onde a Fiorentina se encontrava em estágio.

A hipótese de se ter tratado de uma paragem cardiorrespiratória durante o sono foi apresentada como a mais forte, sendo possível que o jogador nunca tenha dado conta de nada. A morte de Astori motivou o cancelamento da jornada em Itália deixou o mundo do futebol consternado.

O antigo treinador da equipa viola Paulo Sousa não escondeu a tristeza. "Não há palavras, apenas uma grande dor. Passámos dois anos importantes em que crescemos juntos a nível profissional e nível humano. Obrigado Davide por seres parte da minha vida", declarou à imprensa italiana.

Em Inglaterra, o ex-selecionador e atual treinador do Chelsea, Antonio Conte, emocionou-se no flash interview. "Isto é uma tragédia. Essa notícia atingiu-me verdadeiramente e é difícil encontrar as palavras certas para a família, neste momento", confessou.