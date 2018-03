Carvalhal continua em grande em Inglaterra. Eis o “best of” do português | VÍDEO

A BBC compilou as melhores frases de Caros Carvalhal num vídeo muito divertido.

Carvalhal já conquistou os ingleses. Além dos resultados pelo Swansea, o treinador português tem feito as delícias dos jornalistas nas conferências de imprensa.

Desde Ferraris e peixes, passando pelos frangos e as estatísticas. A BBC compilou um vídeo em que mostra as principais metáforas do português.

Dentro das quatro linhas, Carvalhal também tem estado em grande. Quando chegou ao País de Gales, o Swansea estava em último e com o português subiu para o 13.º lugar.