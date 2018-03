Óscar de Frances McDormand foi roubado

Frances McDormand tinha acabado de vencer o Óscar para Melhor Atriz Principal pelo seu papel em “Três Cartazes à Beira da Estrada” quando um homem lhe roubou a estatueta.

O homem terá agarrado o Óscar e fugido com ele, mas acabou por ser parado por um dos fotógrafos que estava na cerimónia e a estatueta acabou por ser recuperada. Antes de ser intercetado, o ladrão foi até fotografado com o Óscar na mão.

Depois de recuperado o Óscar, o homem acabou por fugir. Frances McDormand terá dito para deixarem o homem ir.

Frances McDormand foi uma das protagonistas da noite de Óscares, vencendo na categoria de Melhor Atriz Principal pelo papel em “Três Cartazes à Beira da Estrada”.

Security at the Governors Ball are looking for this guy, who grabbed Frances McDormand’s Oscar and ran out with it. Wolfgang Puck’s photographer stopped him, got the Oscar back, and the guy disappeared back into the ball. Apparently Frances has said to let him go. #Oscars #Drama pic.twitter.com/5tlsx4Ulwt