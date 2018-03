Itália. A emoção de Conte ao lembrar Astori (com vídeo)

A morte de Davide Astori, central e capitão da Fiorentina, deixou de luto o mundo do futebol neste domingo. Aos 31 anos, o internacional italiano foi encontrado morto no quarto de hotel, durante um estágio do conjunto viola em Udine, onde iria defrontar a Udinese, aparentemente devido a um problema cardíaco - embora as autoridades não descartem outro cenário, tendo inclusive aberto um processo criminal "com hipótese de homicídio involuntário".

As reações surgiram um pouco por toda a parte. Como de Inglaterra: no final da derrota do Chelsea com o Manchester City (1-0), Antonio Conte foi questionado sobre o sucedido. O agora treinador dos blues orientou Astori na seleção italiana e não conteve a emoção ao falar da morte do antigo jogador.

A notícia da morte súbita de Astori foi divulgada nas primeiras horas da manhã. Foi já no relvado, quando se preparavam para realizar os habituais exercícios de aquecimento antes do jogo, que os jogadores de Génova e Cagliari (clube que o central representou durante seis temporadas) ficaram a saber do ocorrido - a maioria não conseguiu esconder a emoção e o choque.