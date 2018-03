Mulher alvo de assédio dá tareia ao agressor | VÍDEO

Aconteceu no Egito. Rania Fahmy seguia na rua quando foi assediada sexualmente por um homem.

A mulher reagiu e acabou a dar uma tareia com a sua mala ao abusador.

O vídeo, gravado por câmaras de vigilância, circula agora pelas redes sociais e na internet há quem lhe chame uma “heroína dos tempos modernos”.

Rania Fahmy from Egypt.



Don't forget the name. A hero of our time.



She not only gave this pervert a beating, but she has just achieved the rarest of rare results when it comes to sexual harassment: victory in court and a jail sentence for the scumbag. What a shot! 👍#TimesUp pic.twitter.com/SbKhc4o8Ks