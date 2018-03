Síria. "A nossa equipa sentiu que devia fazer alguma coisa. Mesmo estando longe este é o nosso país”

São 18h50 e a porta do restaurante já tem uma fila de espera grande. Quando o relógio marca as 19h em ponto as pessoas começam a entrar. Apesar de o espaço ser pequeno, tem um toque acolhedor que nos chama para dentro. As mesas, que estavam apenas vestidas com pratos vazios, copos e talheres começam a ficar cheias e o silêncio dá lugar ao barulho e à azáfama do início do jantar.

Alaa Hhaariari tem 24 anos e é estudante de arquitetura em Lisboa. Está em Portugal há três anos e meio e é uma das fundadoras do restaurante. Ao SOL contou que esta iniciativa partiu da necessidade de terem de fazer alguma coisa para ajudar seu o país e as suas famílias. “Nós sentimos que há esta necessidade de fazermos algumas coisas. Não é muito comparado com o sofrimento de quem lá está, mas a nossa equipa sentiu que devia fazer alguma coisa. Mesmo estando longe este é o nosso país. (...) Não há comida, não há apoios, não há nada”.

Com família em Damasco, tem o coração sempre apertado e com medo do desfecho deste conflito armado que começou em 2011. “É muito ridículo porque mesmo estando aqui a minha cabeça está sempre a funcionar e pensar no que é que se está a passar lá. Depois de sete anos, as conversas de guerra ficam muito ridículas. Por exemplo, eu estava a dizer à minha mãe que hoje estava muita chuva em Lisboa e que não podíamos sair e a minha mãe estava-me a dizer que em Damasco também estava muita chuva, mas era de bombas”.

Esta noite, a equipa faz trabalho voluntário, dispensando o seu tempo para ajudar nesta iniciativa que teve bastante aderência, ao ponto de não se descartar a ideia de fazer um segundo jantar solidário.

A ementa é simples, pratos típicos do médio oriente: Mousakka, baba ghanouch, houmous, kebsehm fatoush e espetadas de frango acompanhados de sumo do tamarindo, vinho e água e para finalizar uma bela harissa.

No restaurante a Síria não está só presente nos pratos em cima da mesa, mas também nas pessoas que o compõem: 15 dos trabalhadores são refugiados, dos quais 13 são sírios.

O jantar que se divide em dois turnos – 19h às 20h30 e das 20h30 às 22h – pretende ser um gesto simples para aqueles que mais precisam. As receitas vão reverter na totalidade para os ‘Capacetes Bancos’.

Nas últimas semanas, Ghouta Oriental tem sido alvo de vários bombardeamentos e está a atravessar uma humanitária. No meio do conflito armado estão os ‘Capacetes Brancos’, uma equipa composta por 3.400 voluntários de várias profissões e desde do início da guerra já salvaram a vida a 100 mil pessoas.