“Deixa-a morrer”, gritou a claque do Benfica para atleta do Sporting

Durante o dérbi de futsal feminino no Pavilhão da Luz, Débora Queiroz, jogadora do Sporting, lesionou-se e precisou de assistência e a capitã da equipa benfiquista, Inês Fernandes, foi em seu auxílio.

Esta atitude fez com que a claque do Benfica gritasse “deixa-a morrer”, mostra um vídeo que circula nas redes sociais.

O cântico dos adeptos do Benfica tem sido partilhado pelos adeptos do Sporting que se mostram indignados com a situação.

A jogadora do Benfica Ana Catarina Pereira escreveu uma mensagem nas redes sociais onde se mostrava desiludida com a atitude da bancada: “Ontem vivi um dos momentos mais tristes enquanto atleta e benfiquista”.