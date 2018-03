Cristina Ferreira: “Muito obrigada, senhor primeiro-ministro”

A revista Cristina faz três anos e, para assinalar a data, foi pensada uma capa surpreendente: Cristina Ferreira anunciou ontem que o primeiro-ministro António Costa é o protagonista desta edição.

“Aqui está. A capa de março que celebra o terceiro aniversário da Revista Cristina. É um orgulho ter o homem que decide os destinos do país, numa entrevista que pretende isso mesmo, conhecer o homem para além do cargo. Muito obrigada senhor primeiro-ministro”, escreveu a apresentadora na publicação onde divulga a sua revista, que vai para as bancas amanhã.

Esta novidade surge no dia em que a apresentadora da TVI anunciou também que vai ter uma nova revista – este novo projeto vai ser totalmente dedicado ao tema ‘casamentos’.