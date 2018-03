De repente a vida parece que saiu do eixo, e tu não fazes ideia de como isto vai terminar, sonhos e projetos ficaram parados no tempo, parece que deixaram de ter sentido ou se perderam, tudo que parecia certo se tornou incerto, talvez o motivo dessa desordem seja uma separação, uma doença, a perda do emprego, um sonho que parece impossível, uma traição,uma energia negativa...palavras não ditas ,heranças más do passado ...enfim mil e uma razões . Sei que parece clichê dizer que tudo se vai resolver, que Deus vai socorrer-te, que essa dor vai passar... Mas eu vou dizer, porque sei que Ele vai agir, que vai te ajudar, eu sou a prova disso, já passei por perdas irreparáveis, já vi a minha vida toda desmoronar-se por causa de uma perda por causa de uma falsidade , já fui enganada por pessoas que confiava muito, já tive sonhos adiados por anos, já convivi com doenças graves e que nos deixam sem chão... Sim passei por tudo isso, e sei que Deus estava comigo todo tempo, assim como está agora, venci cada uma dessas situações e sei que vou vencer as lutas que tenha que viver neste momento, por isso posso dizer, por pior que seja o teu momento, por mais difícil que seja a situação, por mais cansado e desanimado que estejas, por favor, não desistas,Deus está contigo, e eu não sei como ele vai fazer para mudar a tua história, mas eu sei que Ele vai fazer. deposita as tuas angústias e problemas nas mãos Dele e confia, muito em breve tu terás um testemunho de vitórias para contar, eu creio nisso, em nome de Jesus. Vou orar por ti, e peço-te apenas que tu confies, espera e agradece pelos milagres que ainda vão acontecer na tua vida . BOA NOITE NA PAZ. #deusnãodesistedosfilhos #deusconheceonossocoração #deusébomefiel #deusnocomando

A post shared by Katia Aveiro (@katiaaveirooficial) on Mar 5, 2018 at 12:27pm PST