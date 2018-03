Uber já chegou a Guimarães

Com a chegada a Guimarães a Uber já cobre mais de 53% da população portuguesa, a maior cobertura do serviço no sul da Europa.

A Uber está disponível, a partir desta terça-feira, na cidade berço: Guimarães. A Uber passa a disponibilizar a todos os vimaranenses e visitantes da cidade a sua opção de viagem mais económica: uberX.

"Esta expansão em território nacional leva até à região do Minho mais uma alternativa de mobilidade simples, segura e conveniente", revela a plataforma de transportes.

Rui Bento, diretor geral da Uber para a Península Ibérica afirma que “Estamos muito felizes por iniciar a nossa operação em Guimarães, continuando a reforçar o nosso compromisso com Portugal. De acordo com um estudo recente da Deloitte, em 2017 a Uber teve um impacto económico em Lisboa de mais de 100 milhões de euros e contribuiu para a criação de mais de 5 mil oportunidades de trabalho. Estamos empenhados em estender este impacto positivo a ainda mais pessoas e cidades portuguesas.”

O estudo da Deloitte sobre a atividade da Uber em Lisboa concluiu que a atividade da empresa contribui para a criação de 5.300 oportunidades de trabalho na capital portuguesa, o que representa 22% da criação de emprego no setor de transporte de passageiros entre 2014 e 2016. Ainda de acordo com este estudo, o impacto económico de 2017 poderá duplicar até 2020 e atingir os 235 milhões de euros e as 10.100 oportunidades de trabalho. 97% dos utilizadores inquiridos pela Deloitte consideraram que o serviço da Uber contribuiu para melhorar a mobilidade da cidade.

Com a chegada a Guimarães a Uber já cobre mais de 53% da população portuguesa, a maior cobertura do serviço no sul da Europa, estando presente em 18 das 20 maiores cidades nacionais.

Atualmente a Uber serve utilizadores nas Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto, assim como na Região do Algarve, Braga e, a partir de hoje, Guimarães. Desde que a Uber chegou a Portugal já foram realizados mais de 1,3 milhões de downloads da aplicação.