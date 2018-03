Já abriu o primeiro hotel controlado apenas pelo smartphone do cliente

A aplicação é também a chave do quarto e, no caso de chegar mais tarde, o telemóvel do cliente abre também a porta principal do hotel.

Foi inaugurado o primeiro hotel totalmente controlado pelo cliente através de uma aplicação para smartphones. Foi inaugurado o primeiro empreendimento deste tipo, o KviHotel, na segunda-feira, em Budapeste e já é denomimado por "hotel do futuro".

Esta unidade conta com 40 quartos e tem um custo por noite mais acessível do que aquele que seria de imaginar para um grupo de quatro estrelas, já que quase não existem funcionários.

O hotel é controlado através da aplicação Hotéis TMRW para smartphones que auxilia o cliente em todo o processo, desde a reserva até à saída da unidade hoteleira A aplicação pode ser utilizada por outros hotéis que já estejam a funcionar.

A aplicação é também a chave do quarto e, no caso de chegar mais tarde, o telemóvel do cliente abre também a porta principal do hotel. O cliente pode ainda controlar o aquecimento do quarto através da app, bem como realizar o pagamento. Ou seja, o check-out como é feito através do telemóvel do cliente, não precisa de ficar na fila.

“O pagamento por cartão bancário (e, em breve, através de PayPal) é também seguro e confortável, sendo a fatura/recibo enviada para o email fornecido”, acrescenta a informação da cadeia hoteleira.