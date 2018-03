Esta garrafa ‘viajou’ durante 132 anos no mar e agora foi encontrada com uma mensagem no seu interior

Um casal de fotógrafos da Austrália encontrou, em janeiro, uma garrafa de gin, que tinha no seu interior uma mensagem. Pensa-se que esta tenha sido deitada ao mar em 1886, e trata-se da mais antiga mensagem descoberta dentro de uma garrafa.

A garrafa esteve no mar durante 132 anos, e viajou mais de 900 quilómetros, tendo sido lançada ao mar por um navio alemão. As coordenada identificadas permitiram saber quando tinha sido lançada no mar, através do Observatório Naval da Alemanha.

De acordo com a mesma fonte, a garrafa surgiu no mar pelo veleiro Paula, como sendo parte de um projeto científico, sendo que na altura o objetivo seria estudar as correntes marítimas.

O casal de fotógrafos documentou toda a experiência. Veja aqui