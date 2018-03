Manuel Monteiro admite voltar ao CDS.

Monteiro, que liderou o partido entre 1992 e 1996 e saiu em rutura com Paulo Portas, disse hoje, em entrevista à SIC, que não afasta a hipótese de voltar ao partido.

O ex-presidente do partido garantiu, porém, que não o fará sem ter uma “conversa serena” com as pessoas que saíram com ele do CDS. “Já sei que vou ouvir muitas críticas logo à noite em casa”, acrescentou.

Após a saída de Paulo Portas da liderança, Monteiro voltou a participar em algumas iniciativas dos centristas. Em entrevista ao SOL, há um ano, o ex-líder disse que não abdica de continuar a ter intervenção pública e quer “ficar em paz com o CDS”.