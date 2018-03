Portos portugueses com novos recordes em 2017

O número de passageiros de cruzeiros que entraram nos portos portugueses em 2017 aumentou 5% face ao ano anterior para 1,3 milhões e as escalas fixaram o novo recorde de 947.

Lisboa lidera com mais escalas, registando um movimento de 330 navios de cruzeiro. Já a Madeira é líder no número de passageiros. Também os Açores registaram um aumento ao nível das escalas (26%), passando de 121 para 152, com o número de passageiros a crescer para mais de 135 mil.

O porto de Leixões registou 100 escalas, contra as 84 em 2016, chegando aos 95.562 passageiros (mais 33% face ao ano homólogo).

Portimão, por seu turno, passou de 43 para 71 escalas e de 19.520 para 29.859 passageiros, registando assim as maiores subidas (65% e 53% respetivamente) entre os portos nacionais.

O documento sublinha ainda que o porto de Viana do Castelo voltou a receber a escala de um navio de cruzeiro em 2017 e que o porto do Porto Santo teve, no total, a escala de quatro navios.

"Todas as autoridades portuárias apresentam nos seus números de 2017 um aumento positivo nos passageiros embarcados e desembarcados, sendo de destacar também que é Lisboa que se destaca no mercado do 'interporting' e do 'turnaround', neste último com uma subida das 73 escalas de navios registadas em 2016, para as 82 em 2017", refere ainda.