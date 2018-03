Acidente na CRIL faz um morto e dois feridos graves

Um acidente ao início desta tarde, na CRIL, que envolveu quatro veículos, fez um morto e dois feridos graves, refere a TVI 24.

De acordo com a PSP, a viatura que provocou o acidente estava a fugir das autoridades, mas acabou por embater no separador central e galgou a estrada, para o outro lado.

O trânsito encontra-se muito condicionado no sentido Algés-Amadora, local onde ocorreu o acidente. No mesmo sítio estão 28 operacionais, com a ajuda de 11 veículos.

De acordo com o mesmo canal de televisão, a PSP detetou a transação de droga numa zona em Monsanto e, o veículo tinha-se colocado em fuga, sendo que transportava cerca de 20 quilogramas de haxixe. O suspeito de tráfico de droga, de 60 anos, é um dos feridos graves e já foi transportado para o Hospital de Santa Maria.

A vítima mortal tinha 50 anos e trata-se de um condutor que nada tinha a ver com o negócio ilegal e, para já, a PSP optou por não realizar uma perseguição, por temer perigo para a segurança da via pública.