Depois de meses de espera, concursos para médicos abriram esta tarde

Edição de hoje do i deu conta de um novo impasse no processo. Poucas horas depois, há fumo branco no dossiê que se arrasta há vários meses

Foram publicados esta tarde os avisos de abertura dos concursos para contratação para o Serviço Nacional de Saúde dos médicos que terminaram a especialidade em 2017, tanto de Medicina Geral e Familiar como de especialidades hospitalares. Embora o concurso dos médicos de família tenha tido luz verde mais cedo do que o dos especialistas hospitalares, os procedimentos concursais acabaram por arrancar ao mesmo tempo.

O i noticiou na edição de hoje a demora na abertura do concurso destinado aos novos médicos de família, que estava a gerar algum desânimo entre os clínicos. Em causa, 110 vagas autorizadas a 21 de fevereiro, a que agora podem finalmente candidatar-se os médicos que terminaram a especialidade em novembro. Até aqui, os médicos à espera não tinham qualquer indicação oficial do que se passava com o concurso. Informalmente foi-lhes dito inclusive que poderiam só iniciar funções em maio. Ao i, o ministério da Saúde respondeu entretanto que conta ter estes médicos em funções no prazo de três semanas.

Quanto aos especialistas hospitalares e de saúde pública, a maioria à espera de concurso desde abril do ano passado, o concurso com 503 vagas abriu igualmente esta tarde. A autorização das Finanças foi dada na passada quarta-feira. Aqui, há uma nova frente de contestação, já que no ano passado houve cerca de 700 médicos a concluir este tipo de especialidades e não abriram vagas para todos.

Pode consultar os concursos na série II do Diário da República desta terça-feira.

