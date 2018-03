Benfica. O dia em que as “toupeiras” foram obrigadas a sair da toca

As nuvens negras não saem do Estádio da Luz. Depois de ver o seu nome associado a várias investigações, o Benfica foi ontem surpreendido com uma nova visita das autoridades. Desta vez, o objetivo era descobrir as “toupeiras” que esburacavam os meandros da justiça para ajudar o clube a ter as informações de que precisava, nomeadamente no que diz respeito ao caso dos emails.

Às 7h de ontem tiveram início as novas diligências, com cerca de 50 elementos da Polícia Judiciária (PJ), um juiz de instrução criminal e dois magistrados do Ministério Público (MP). O objetivo era apanhar todos os suspeitos de surpresa para que ninguém conseguisse alertar os outros intervenientes. De acordo com o comunicado da PJ, foram realizadas 30 buscas “nas áreas do Porto, Fafe, Guimarães, Santarém e Lisboa que levaram à apreensão de relevantes elementos probatórios”.

Duas pessoas foram detidas: o assessor jurídico do Benfica, Paulo Gonçalves (ver pág. 4), e José Silva, técnico de informática do Instituto de Gestão Financeira e Equipamento da Justiça (IGFEJ), são suspeitos dos crimes de corrupção ativa e passiva, respetivamente, acesso ilegítimo, violação de segredo de justiça, falsidade informática e favorecimento pessoal. Também o funcionário judicial Júlio Loureiro e o empresário de futebol Óscar Cruz foram constituídos arguidos.

