Cristiano Jr., o filho mais velho de Cristiano Ronaldo, tem 8 anos e já marca golos de bicicleta.

Depois do jogo do Real Madrid com o Getafe, o filho do jogador português surpreendeu os adeptos do Santiago de Bernabéu com um golo de bicicleta, que ficou registado em vídeo.

As imagens mostram o golo a ser marcado depois de Lucas Vázquez ter feito uma assistência.