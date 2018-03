Atenção. Más notícias para quem vai viajar pela Ryanair na Páscoa e no verão

“Estamos muito perto de concluir os acordos [com os sindicatos] em Espanha e Itália e esperamos que sejam mesmo finalizados no próximo mês. Não estamos a fazer tantos progressos noutros países, especialmente em Irlanda e Portugal"

O presidente executivo da companhia aérea Ryanair anunciou na terça-feira que poderão ocorrer problemas nos voos de Portugal e da Irlanda durante a época da Páscoa e o verão.

“Estamos muito perto de concluir os acordos [com os sindicatos] em Espanha e Itália e esperamos que sejam mesmo finalizados no próximo mês. Não estamos a fazer tantos progressos noutros países, especialmente em Irlanda e Portugal. Prevemos alguns problemas, possivelmente durante a Páscoa e durante o período do verão”, afirmou Michael O’Leary, citado pelo site RTE.

Recorde-se que os tripulantes de cabine da Ryanair anunciaram greve para os dias 29 de março, 1 e 4 de abril. Os trabalhadores exigem o cumprimento da legislação laboral.

De acordo com o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil, a greve irá afetar todos os voos marcados entre as 00h00 e as 23h59 dos dias em causa, Para além disso, os serviços de assistência em terra também estarão condicionados.