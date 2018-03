Portuguesa encontrada morta na Bélgica

A filha, de nove anos, está aos cuidados do serviço de proteção de menores

Uma portuguesa foi encontrada morta na terça-feira de manhã pelas autoridades belgas.

De acordo com o Jornal de Notícias (JN), a mulher tinha ferimentos nas costas provocados por uma arma branca. O crime ocorreu na noite de segunda para terça-feira, no bar que explorava, na zona de Charleroi.

Ainda não se sabe em que contexto o crime ocorreu, mas testemunhas citadas pela imprensa belga referem que este homicídio poderá estar ligado a um caso de violência doméstica, problemas financeiros e alcoolismo.

Segundo o JN, o companheiro da mulher, natural de Braga, chamou a polícia por volta das 07h30 de terça-feira, dizendo que tinha encontrado a vítima já sem vida.

A imprensa belga refere que o companheiro da vítima ainda teve tempo para ligar a uma amiga e entregar-lhe a filha do casal, de nove anos. "A Maria partiu. Fica com a pequena, que eu vou seguramente para prisão", terá dito. Esta amiga afirma que a violência entre ambos era constante: "Uma vez, ele esfaqueou-a e numa outra vez espetou-lhe um garfo no joelho".

As autoridades não confirmam estas acusações e dizem apenas que o caso está a ser investigado. A criança está à guarda do serviço de proteção de menores.