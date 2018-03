Na Rússia, o jogo entre o Arsenal de Tula e o Akhmat Grozny estava já no prolongamento quando um jogador do Akhmat caiu no relvado com uma lesão e os jogadores do Tula roubaram a bola e acabaram por marcar golo.

Este polémico golo deu a vitória ao Arsenal de Tula e já está a ser apelidado na Rússia como “o golo mais antidesportivo de 2018”.