Metade dos jovens admite não usar preservativo com novos parceiros

Jovens com idades compreendidas entre os 16 e os 24 anos admitiram não utilizar proteção quando dormem pela primeira vez com alguém.

O estudo realizado pela YouGov – entidade do Governo Britânico - revela que, um em dez inquiridos não utiliza preservativo quando tem relações sexuais com novos parceiros.

Além disso, cerca de um terço dos jovens que participaram neste estudo indicou também que uma das razões para não o fazer é por nunca ter visto um preservativo a ser utilizado em cenas de sexo que passam na televisão ou no cinema.

Só no ano passado, foram registados, em média, em cada país da Europa, cerca de 140 mil diagnósticos de doenças sexualmente transmissíveis, como a clamídia e a gonorreia, entre jovens com idades compreendidas entre os 15 e os 24 anos.

A coordenadora do inquérito, Gwenda Hughes, sublinha que “o número de pessoas infetadas com doenças sexualmente transmissíveis ainda é muito elevado, o que torna também mais preocupante o facto de tantos jovens não utilizarem preservativos com parceiros novos".

"Seis em cada dez casos de clamídia e de gonorreia afetam jovens com menos de 25 anos", alerta a especialista.