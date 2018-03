“Já tive uma ou outra situação de assédio muito engraçada”

A jornalista Clara de Sousa confirmou que já foi vítima de assédio sexual, mas nunca de forma “grave”.

Em entrevista a Manuela Moura Guedes para a revista Cristina, Clara de Sousa disse já ter sofrido “uma ou outra situação de assédio muito engraçada”, acrescentando que nenhuma das ocasiões foi “grave”.

“A questão do Me Too é que houve muitas circunstâncias em que se percebeu que havia exagero. O que sinto é que o movimento Me Too começou relativamente bem, mas que, pelo caminho, tem vindo a descredibilizar-se”, acrescentou a jornalista.