Sporting vai deixar de ter equipa na II Liga

A imprensa desportiva avança que o Sporting decidiu que, na próxima época, a sua equipa B vai competir no campeonato de sub-23 em vez de competir na II Liga.

A informação já terá sido comunicada a Pedro Proença, presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional.

Os contratos das equipas B têm uma duração de três anos, terminando no final desta época. O Sporting vai aproveitar o fim do contrato das equipas B porque, caso decidisse fazer esta mudança antes do fim do contrato, ficaria sujeito a multa e perda de pontos.