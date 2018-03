O presidente do Benfica reagiu à operação E-Toupeira.

“O que sei é pelos jornais”, disse apenas Luís Filipe Vieira à saída da reunião de presidentes da Liga.

Recorde-se que esta terça-feira foram detidos José Silva, técnico de informática do Instituto de Gestão Financeira e Equipamento da Justiça, e Paulo Gonçalves, assessor jurídico do Benfica, no âmbito da operação E-Toupeira.

As autoridades investigam o acesso a informação relativa a processos de Justiça a troco de contrapartidas ilícitas a funcionários.