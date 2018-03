Há novas promoções na Ryanair e pode viajar por menos de seis euros

A Ryanair está novamente com descontos nas viagens. A partir do aeroporto de Faro, há voos a 5,99 euros com destino a Newquay Cornwall e Bristol, no Reino Unido. Além disso, há também voos a 9,99 euros para Cardiff, a 14,99 euros para Londres, a 20 euros para Colónia, na Alemanha e ainda para Varsóvia, na Polónia, por menos de 22 euros.

A partir do Porto, existem promoções nos voos para Grand Canária, em Espanha, por apenas 14,99 euros, assim como para Paris. Ainda tem oportunidade para voar para Roma, em Itália, por 19,99 euros ou para Liverpool, por 21,99€.

No entanto, a promoção apenas é válida para viagens entre 7 de março e 30 de abril.