PJ investiga ossadas encontradas num pinhal na Marinha Grande

Esta quinta-feira, foram encontradas ossadas humanas num pinhal perto de um estabelecimento comercial em Vieira de Leiria, na Marinha Grande.

As ossadas foram levadas para o Instituto de Medicina Legal e, segundo o Correio da Manhã, ainda não se sabe há quanto tempo se encontravam no pinhal ou a quem pertencem. No entanto, os primeiros indícios não indicam que tenha sido crime.

As ossadas encontravam-se ainda com roupa, que foi recolhida para analisar, estando a Polícia Judiciária (PJ) a investigar a origem dos ossos.