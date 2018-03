Marco de Canaveses. Despiste de automóvel provoca seis feridos, um deles é um bebé

Um veículo despistou-se esta quinta-feira na EN211, em Marco de Canaveses, tendo provocado seis feridos ligeiros, entre os quais um bebé.

Segundo afirmou fonte dos bombeiros à Lusa, o bebé foi transportado para o Hospital de São João, no Porto juntamente com uma mulher e os restantes feridos foram levados para o Hospital Padre Américo, em Penafiel.

O alerta foi dado por volta das 7h50 e no local estiveram os bombeiros e uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Vale do Sousa que prestou assistência no local.