O trânsito na A1 está condicionado depois de um camião se ter despistado e provocado um ferido ligeiro.

O veículo está em cima de um separador central e, de acordo com uma fonte do destacamento do trânsito da GNR, o trânsito está a circular apenas num sentido.

Apesar de ter ficado duas horas encarcerado, o condutor do veículo sofreu apenas ferimentos ligeiros. A vítima foi posteriormente transportada para o hospital de Leiria.