Torre de Belém encerrada devido ao mau tempo

A Torre de Belém está encerrada por motivos de segurança por causa do mau tempo.

Segundo afirmou fonte da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) à Lusa, isto é uma “situação temporária, que tem a ver com o mau tempo, tendo em conta a localização da torre” ser perto do rio Tejo.

Desde 28 de fevereiro que a Torre está fechada, depois de o mau tempo ter provocado danos na ponte que dá acesso ao edifício, mas que entretanto já foram reparados.

“As marés vivas e o posterior agravamento do estado do tempo provocaram quebra de vidros nas vigias, dando entrada de humidade que danificou o sistema de eletricidade”, referiu a DGPC.

O monumento deverá abrir assim que as condições do tempo o permitirem.

A Torre de Belém está classificada como património nacional desde 1907 e, desde 1983, património mundial pela UNESCO.