McDonald’s inverte logótipo em homenagem às mulheres | Foto

Hoje celebra-se o Dia Internacional da Mulher e a cadeia de restaurantes quis fazer uma homenagem a todas as mulheres

O McDonald’s mudou, temporariamente, o seu logótipo. Durante o dia de hoje, é possível ver o “M” virado ao contrário para um “W” (woman em inglês).

A iniciativa foi adotada por 100 restaurantes, mas todos ficam nos Estados Unidos da América. De acordo com Wendy Lewis, diretora do departamento de diversidade da McDonald’s, todos os logótipos foram alterados manualmente, sendo que a campanha tem como objetivo honrar "todas as conquistas das mulheres em todo o mundo".