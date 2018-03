BE lança campanha contra assédio sexual

Esta quinta-feira assinala-se o Dia Internacional da Mulher e, para celebrá-lo, o Bloco de Esquerda (BE) lançou uma campanha de prevenção: ‘O assédio não é sedução, é violência’.

Catarina Martins esteve no Campo Pequeno, em Lisboa, para afixar o primeiro cartaz da campanha lançada pelo partido contra o assédio.

“Sem prejuízo de avanços legislativos que continuam a ser necessários e em que o BE está empenhado, nós propomos que façamos uma grande campanha para mudar culturalmente o nosso país, uma grande campanha de informação, de prevenção porque não podemos continuar a ser o país em que se criam agressores”, referiu a bloquista aos jornalistas.

O BE pretende acabar com a violência, desigualdade e discriminação contra as mulheres. “O assédio é uma forma de intimidação. Muitas vezes diz-se que as mulheres devem aturar o assédio porque é sedução. Não é, é violência, é intimidação. Isso tem que parar", sublinhou Catarina Martins.

A campanha, feita a nível nacional, estará presente nas ruas, escolas, debates e autarquias. “O grande compromisso que o Bloco de Esquerda tem neste 08 de março é fazer todo o trabalho para que não continuemos neste país a produzir agressores e vítimas. A igualdade é uma questão de direitos humanos”, afirmou.

“A cada mês que passa no nosso país duas mulheres são assassinadas ou são vítimas de tentativa de homicídio pelos seus companheiros ou ex-companheiros. Avançamos muito na legislação em Portugal, mas é preciso muito mais e o dia 08 de março é sobre isso", realçou.