BTL recebeu 77 mil visitantes na edição deste ano

A 30ª edição da Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), que decorreu na FIL, em Lisboa, registou um número de 77 mil vistantes e atingiu “valores recordes ao nível da participação de expositores, profissionais do setor e oferta turística junto do público final”, de acordo com a organização.

Durante os três primeiros dias, 39.000 profissionais estabeleceram novos negócios e parcerias, o que representa um aumento de 1.112 profissionais face ao ano passado. Já no fim-de-semana dedicado ao grande público, 38.000 visitantes aproveitaram as promoções e descontos exclusivos na BTL.

“Estamos muito satisfeitos com esta edição e os resultados alcançados superaram todas as nossas expectativas. A BTL 2018 foi de facto uma montra da atualidade e do futuro do setor turístico nacional e internacional. Pudemos confirmar a vitalidade e a importância do Turismo para a economia e vida dos portugueses. O feedback que recebemos quer pela parte dos profissionais quer pelo público não podia ser mais positivo o que leva o desafio da próxima edição ainda mais longe”, disse Fátima Vila Maior, directora de feiras da FIL e responsável pela BTL.

A responsável explicou que o foco desta edição “foi, a nível do mercado interno, as várias regiões portuguesas e os seus municípios, num total de 50 representações (mais 20 do que em 2017), que apresentaram o melhor do seu património cultural, étnico e gastronómico”.

A BTL 2018 teve ainda a participação de 42 destinos internacionais, entre os quais Marrocos, Egipto, Cuba, Argentina, Colômbia, Perú e Brasil.

O evento, que decorreu de 28 de fevereiro a 4 de marco, contou com as visitas oficiais do Primeiro-Ministro, António Costa, do , entre outras presenças institucionais do panorama político-económico.