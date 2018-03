Marcelo sobre a Ponte 25 de Abril: “Não sejamos alarmistas”

Marcelo Rebelo de Sousa desaconselhou os alarmismos no caso da Ponte 25 de Abril: “Não sejamos alarmistas. O que há é duas coisas: há um relatório que aponta para urgência em obras – não quer dizer que a ponte esteja a cair; e há o Governo que percebe a urgência e que determina essas obras”.

“Acho que [o Governo] fez o que devia ter feito. E acho que o Parlamento também discutir essa matéria tem toda a lógica”, acrescentou o Presidente durante uma visita a uma fábrica na Amadora, citado pela Lusa.

Recorde-se que o CDS-PP chamou com "caráter de urgência" o ministro das Infraestruras Pedro Marques e o presidente do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, Brito Pina. Os centristas pretendem ouvir os referidos acerca do relatório do LNEC revelado pela revista Visão, que aponta "riscos de colapso" na ponte 25 de Abril.