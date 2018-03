Ataque em Viena. Homem confirma ter cometido o crime por estar “de mau humor”

A polícia referiu, em comunicado, que o homem de 23 anos, admitiu ter cometido os ataques, mas negou que tenham sido realizados por motivações políticas.

O homem acabou por ser detido esta quarta-feira à noite, pouco tempo depois de esfaquear um jovem de 20 anos, disse o porta-voz da polícia local, Patrick Maierhofer.

Recorde-se que o homem, de origem afegã, atacou esta quarta-feira um grupo de pessoas à facada no centro de Viena, na Áustria, tendo feito três feridos graves.

As autoridades locais confirmaram que as vítimas, com idades compreendidas entre os 17 e os 67 anos, estão todas no hospital, e uma delas encontra-se em estado crítico. As restantes três pessoas estão estáveis.