Descoberto canal de YouTube que mostrava como era a vida na “Casa dos Horrores” | VÍDEO

A casa da família Turpin ficou conhecida como a “Casa dos Horrores”. Os 13 filhos do casal eram mantidos fechados em casa, sem serem alimentados, sem cuidados de saúde e em que só podiam tomar banho uma vez por ano.

A filha de 17 anos do casal Turpin escondia contas nas redes sociais e, no YouTube, a jovem partilhava vídeos usando pseudónimos em que aparecia a cantar, mostrando uma parte da sua vida dentro de casa. Num dos vídeos, aparece fechada no quarto a brincar com um cão.

A conta de YouTube, assim como as outras redes sociais, foram entretanto encerradas.

Esta foi a jovem que conseguiu fugir de casa, denunciando os maus tratos de que os filhos eram alvo.