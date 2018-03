Obras na Ponte 25 de Abril não são urgentes, diz o presidente da IP

“Não é uma obra urgente nem emergente”, disse António Laranjo, presidente da infraestruturas de Portugal (IP), afirmando contudo, que é “prioritária”.

António Laranjo falava em conferência de imprensa na sede da empresa, em Almada, e admitiu que a IP já conhecia a existência de problemas na Ponte 25 de Abril há dois anos. No entanto, rejeitou qualquer perigo, alegando que se fosse esse o caso, a “ponte estaria fechada”.

De acordo com o responsável, o concurso público internacional de reabilitação da ponte deverá ser lançado a 22 de março, e estima-se que as obras arranquem já no final deste ano ou início do próximo.

Recorde-se que a revista Visão publicou ontem, quarta-feira, o relatório do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), que alertava para fissuras na estrutura da ponte que liga Lisboa a Almada, tendo a IP anunciado um investimento de 18 milhões de euros para a manutenção da ponte, uma obra que terá a duração de dois anos.