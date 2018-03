Cristas. De líder da oposição para líder da direita?

De laranja. Se o simbolismo político conta, Assunção Cristas fê-lo valer esta semana. A presidente do CDS, que será reeleita sem oposição para segundo mandato no congresso que começa amanhã, levou a cor do maior partido do Parlamento para a entrevista que deu à televisão pública, a RTP.

Mas mais do que referências cromáticas, Cristas levou para a conversa um objetivo habitualmente mais próximo do PSD do que do CDS: ser o maior partido numa maioria parlamentar de centro-direita. Isto é: o CDS ter mais votos que o PSD, de forma a passar de liderar a oposição para liderar um governo. Só faltou mesmo dizer as palavras: “Quero ser primeira-ministra de Portugal” – ainda que tenha respondido sem problemas, e afirmativamente, quando a questão lhe foi colocada.

E Assunção não levou só expressões de vontade para esse objetivo. Levou também argumentos, como a vitória improvável nas autárquicas (“era impossível chegarmos onde chegámos em Lisboa e nós chegámos”) e o alegado “fim do voto útil” depois de a “geringonça” ter feito António Costa primeiro-ministro sem este ficar em primeiro nas legislativas de 2015. “Agora, o que conta é quem consegue eleger os 116 deputados que representam uma maioria absoluta no Parlamento”, é a frase mais repetida pela ex-ministra da Agricultura ultimamente.

Os “independentes” são também uma causa constante no discurso de Assunção Cristas (“um caminho não só feito por nós mas por todos os portugueses”), e a iniciativa Ouvir Portugal, semelhante à auscultação à sociedade civil lisboeta feita no ano passado, é diversas vezes evocada pela líder centrista. A sua moção ao congresso, que se realizará em Lamego este fim-de semana, é a conjugação de tudo isso: emancipação do PSD, oposição ao PS, ambição eleitoral e abertura do partido para uma vertente mais “popular” – como até a sigla PP presume.

Não deixa, claro, de haver críticos. Mas deixou de haver críticos mais diretos, pelo menos para esta reunião magna. O grupo liderado pelo deputado Filipe Lobo d’Ávila e pelo ex-deputado Raul Almeida (ver pág. 31), que elegeu duas dezenas de conselheiros nacionais no último congresso, apresentando também uma moção, não apresentará moção em Lamego e a apresentação de nova lista alternativa ao conselho nacional está ainda, ao que o i apurou, por decidir.

