Donald Trump e Kim Jong-un devem encontrar-se em maio

Donald Trump aceitou o convite que lhe foi feito, esta quinta-feira, através de uma carta, por Kim Jong-un, e ambos se vão encontrar em maio, avança a Reuters.

No entanto, para que o encontro aconteça, Trump coloca uma condição: A Coreia do Norte tem de abster de fazer novos testes com mísseis nucleares.

O presidente americano pede e, parece que a vontade foi concedida. "Kim Jong-un vai suspender novos ensaios nucleares", garantiu em Washington o diretor de segurança nacional da Coreia do Sul, Chung Eui-yong, que entregou a carta de Kim Jong-un a Trump.

De acordo com a CNN, que cita fonte oficial da Casa Branca, Kim Jong-un propôs a suspensão do programa nuclear da Coreia do Norte. No entanto, apesar da proposta, não há ainda planos, pelo menos para já, dos Estados Unidos suspenderem os exercícios militares previstos com as forças armadas da Coreia do Sul.