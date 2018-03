Infarmed suspende medicamentos com paracetamol de libertação prolongada

As autorizações de introdução no mercado de quatro medicamentos com paracetamol de libertação prolongada foram suspensas.

As autorizações de introdução no mercado dos medicamentos com paracetamol de libertação prolongada foram suspensas, uma vez que a avaliação de segurança concluiu que estes trazem mais riscos do que benefícios para a saúde, anunciou o Infarmed.

De acordo com a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, a avaliação realizada pela Agência Europeia do Medicamento (EMA) conluiu que, a relação benefício-risco “deixou de ser favorável”.

No mercado português, estão em causa os medicamentos Panadol Prolong 665 miligramas (mg), Diliband Retard 75 mg+650 mg, Tramadol+Paracetamol KrKa 75 mg+650 mg e Tramadol+Paracetamol Verum Pharma LP 75 mg+650 mg.

No entanto, o Infarmed refere que a suspensão destes fármacos “apenas se aplica aos medicamentos com libertação modificada ou prolongada contendo paracetamol e que se destinam a ter uma ação mais prolongada”, sendo que os restantes medicamentos com paracetamol podem continuar a ser utilizados.

A avaliação concluiu que os medicamentos com paracetamol de libertação prolongada “apresentam toxicidade hepática, após ingestão de doses elevadas, que pode ser fatal se não for adequadamente tratada”.