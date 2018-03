Lisboa considerada uma das 20 melhores cidades do mundo para os jovens

Lisboa é, de acordo com um estudo lançado pelo site de procura imobiliário Nestpick, a 18ª melhor cidade do mundo para os millenials.

O estudo com o nome “2018 Millennial City Ranking” indica quais são as 110 cidades do mundo mais apelativas para os jovens iniciarem as suas carreiras e vidas profissionais. "Os millenials cresceram num mundo cada vez mais pequeno, onde a internet abriu portas que os seus pais nem podiam sonhar que existissem", refere Ömer Kücükdere, diretor da Nestpick, adiantando que agora “é possivel viver e trabalhar em qualquer sítio do mundo, e estas oportunidades estão a delinear a forma como o nosso planeta se vai parecer às gerações futuras".

A imobiliária teve em consideração 17 fatores, tendo-os organizado em quatro categorias - o Ecossistema Empresarial, os Essenciais (como preços de imobiliário, transportes e comida), a Tolerância (a forma como são vistas a imigração, a igualdade de sexos, e as liberdades pessoais, por exemplo) e a Recreação.

Em primeiro lugar do ranking surge a cidade de Berlim, capital da Alemanha, segue-se Montreal, no Canadá, e Londres, no Reino Unido.