Morreu adepto do Sporting que emocionou o país

A viver na Bélgica e a sofrer de um cancro em fase terminal, Daniel Raimundo emocionou o país com a sua história de dedicação ao Sporting. Tinha como último desejo a possibilidade de ver o seu clube do coração a jogar no seu estádio.

Para isso contou com a ajuda dos Bombeiros Voluntários Sul e Sueste do Barreiro uma vez que não tinha possibilidades económicas para realizar a viagem sozinho.

Na altura, Daniel Raimundo revelou, à chegada ao aeroporto de Lisboa, estar contente e feliz e que era a concretização de um sonho.

Bruno de Carvalho convidou Daniel a dar o pontapé de saída no jogo entre Sporting e Vitória de Guimarães a contar para a 20ª jornada da I Liga.