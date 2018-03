A chuva intensa que se tem feito sentir nos últimos dias levou a Proteção Civil a encerrar a escola EB2/3 Doutor Rui Gracio, em Montelavar, Sintra.

A chuva intensa está a deixar as instalações inundadas e em más condições e, portanto, as autoridades consideram que a escola não oferece condições para que os alunos permaneçam no estabelecimento.